100 دينار بحريني إلى دينار مقدوني

تحويل BHD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 bhd
15113.30 mkd

1.00000 BHD = 151.13300 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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BHD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دينار مقدوني
1 BHD151.13300 MKD
5 BHD755.66500 MKD
10 BHD1511.33000 MKD
20 BHD3022.66000 MKD
50 BHD7556.65000 MKD
100 BHD15113.30000 MKD
250 BHD37783.25000 MKD
500 BHD75566.50000 MKD
1000 BHD151133.00000 MKD
2000 BHD302266.00000 MKD
5000 BHD755665.00000 MKD
10000 BHD1511330.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Bahraini Dinar
1 MKD0.00662 BHD
5 MKD0.03308 BHD
10 MKD0.06617 BHD
20 MKD0.13233 BHD
50 MKD0.33083 BHD
100 MKD0.66167 BHD
250 MKD1.65417 BHD
500 MKD3.30834 BHD
1000 MKD6.61667 BHD
2000 MKD13.23334 BHD
5000 MKD33.08335 BHD
10000 MKD66.16670 BHD