50 دينار بحريني إلى دينار مقدوني
تحويل BHD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار بحريني إلى دينار مقدوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bahraini Dinar / دينار مقدوني
|1 BHD
|151.13300 MKD
|5 BHD
|755.66500 MKD
|10 BHD
|1511.33000 MKD
|20 BHD
|3022.66000 MKD
|50 BHD
|7556.65000 MKD
|100 BHD
|15113.30000 MKD
|250 BHD
|37783.25000 MKD
|500 BHD
|75566.50000 MKD
|1000 BHD
|151133.00000 MKD
|2000 BHD
|302266.00000 MKD
|5000 BHD
|755665.00000 MKD
|10000 BHD
|1511330.00000 MKD