دينار بحريني إلى كونا كرواتية

تحويل BHD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٨٬٦٨٠٫٤٠ hrk

1.00000 BHD = 18.68040 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:15 UTC
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BHD إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37491.434671.659830.9571518.2182
1GBP1.1584811.2323102.3831.662061.922911.1088421.1058
1USD0.94010.811491183.08251.348751.560430.8998517.1272
1INR0.01131540.009767290.012036210.01623390.01878170.01083080.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Croatian Kuna
1 BHD18.68040 HRK
5 BHD93.40200 HRK
10 BHD186.80400 HRK
20 BHD373.60800 HRK
50 BHD934.02000 HRK
100 BHD1868.04000 HRK
250 BHD4670.10000 HRK
500 BHD9340.20000 HRK
1000 BHD18680.40000 HRK
2000 BHD37360.80000 HRK
5000 BHD93402.00000 HRK
10000 BHD186804.00000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Bahraini Dinar
1 HRK0.05353 BHD
5 HRK0.26766 BHD
10 HRK0.53532 BHD
20 HRK1.07064 BHD
50 HRK2.67659 BHD
100 HRK5.35319 BHD
250 HRK13.38298 BHD
500 HRK26.76595 BHD
1000 HRK53.53190 BHD
2000 HRK107.06380 BHD
5000 HRK267.65950 BHD
10000 HRK535.31900 BHD