Bahreyn dinarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile BHD → HRK çevirin

1.000 bhd
18.622,30 hrk

1,000 BHD = 18,62 HRK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

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BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Hırvat Kunası
1 BHD18,62230 HRK
5 BHD93,11150 HRK
10 BHD186,22300 HRK
20 BHD372,44600 HRK
50 BHD931,11500 HRK
100 BHD1.862,23000 HRK
250 BHD4.655,57500 HRK
500 BHD9.311,15000 HRK
1000 BHD18.622,30000 HRK
2000 BHD37.244,60000 HRK
5000 BHD93.111,50000 HRK
10000 BHD186.223,00000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Bahreyn Dinarı
1 HRK0,05370 BHD
5 HRK0,26850 BHD
10 HRK0,53699 BHD
20 HRK1,07398 BHD
50 HRK2,68495 BHD
100 HRK5,36990 BHD
250 HRK13,42475 BHD
500 HRK26,84950 BHD
1000 HRK53,69900 BHD
2000 HRK107,39800 BHD
5000 HRK268,49500 BHD
10000 HRK536,99000 BHD