دينار بحريني إلى بولا بوتسواني

تحويل BHD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
36041.60 bwp

1.00000 BHD = 36.04160 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:11 UTC
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BHD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35881.43451.659510.9570518.2168
1GBP1.1584811.23205102.3621.661851.922521.1087221.1039
1USD0.94030.811655183.0831.348851.560430.8999517.1291
1INR0.01131750.009769210.012036210.0162350.01878160.01083190.206169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

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BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

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BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Botswanan Pula
1 BHD36.04160 BWP
5 BHD180.20800 BWP
10 BHD360.41600 BWP
20 BHD720.83200 BWP
50 BHD1802.08000 BWP
100 BHD3604.16000 BWP
250 BHD9010.40000 BWP
500 BHD18020.80000 BWP
1000 BHD36041.60000 BWP
2000 BHD72083.20000 BWP
5000 BHD180208.00000 BWP
10000 BHD360416.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Bahraini Dinar
1 BWP0.02775 BHD
5 BWP0.13873 BHD
10 BWP0.27746 BHD
20 BWP0.55491 BHD
50 BWP1.38729 BHD
100 BWP2.77457 BHD
250 BWP6.93643 BHD
500 BWP13.87285 BHD
1000 BWP27.74570 BHD
2000 BWP55.49140 BHD
5000 BWP138.72850 BHD
10000 BWP277.45700 BHD