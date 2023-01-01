20 بولا بوتسواني إلى دينار بحريني

تحويل BWP إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 bwp
0.556 bhd

1.00000 BWP = 0.02782 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:18 UTC
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BWP إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0796589.28171.467891.66960.954318.4687
1GBP1.1697311.26295104.441.717111.953071.1162721.6043
1USD0.926250.791797182.6951.35961.546430.883917.1062
1INR0.01120050.009574910.012092610.01644110.01870040.01068870.206859

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Bahraini Dinar
1 BWP0.02782 BHD
5 BWP0.13911 BHD
10 BWP0.27822 BHD
20 BWP0.55644 BHD
50 BWP1.39109 BHD
100 BWP2.78219 BHD
250 BWP6.95547 BHD
500 BWP13.91095 BHD
1000 BWP27.82190 BHD
2000 BWP55.64380 BHD
5000 BWP139.10950 BHD
10000 BWP278.21900 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Botswanan Pula
1 BHD35.94300 BWP
5 BHD179.71500 BWP
10 BHD359.43000 BWP
20 BHD718.86000 BWP
50 BHD1797.15000 BWP
100 BHD3594.30000 BWP
250 BHD8985.75000 BWP
500 BHD17971.50000 BWP
1000 BHD35943.00000 BWP
2000 BHD71886.00000 BWP
5000 BHD179715.00000 BWP
10000 BHD359430.00000 BWP