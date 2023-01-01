مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال عماني

تحويل BAM إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
٢٠٨٫٩٢٤ omr

1.00000 BAM = 0.20892 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:20 UTC
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BAM إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.35581.43491.659360.9572518.213
1GBP1.1583511.23175102.3441.662061.922061.1088321.0963
1USD0.94040.811853183.0881.349351.560430.9001517.1271
1INR0.01131790.0097710.012035410.016240.01878040.01083370.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الريال العماني
1 BAM0.20892 OMR
5 BAM1.04462 OMR
10 BAM2.08924 OMR
20 BAM4.17848 OMR
50 BAM10.44620 OMR
100 BAM20.89240 OMR
250 BAM52.23100 OMR
500 BAM104.46200 OMR
1000 BAM208.92400 OMR
2000 BAM417.84800 OMR
5000 BAM1044.62000 OMR
10000 BAM2089.24000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 OMR4.78643 BAM
5 OMR23.93215 BAM
10 OMR47.86430 BAM
20 OMR95.72860 BAM
50 OMR239.32150 BAM
100 OMR478.64300 BAM
250 OMR1196.60750 BAM
500 OMR2393.21500 BAM
1000 OMR4786.43000 BAM
2000 OMR9572.86000 BAM
5000 OMR23932.15000 BAM
10000 OMR47864.30000 BAM