مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال عماني
تحويل BAM إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
|1 OMR
|4.78643 BAM
|5 OMR
|23.93215 BAM
|10 OMR
|47.86430 BAM
|20 OMR
|95.72860 BAM
|50 OMR
|239.32150 BAM
|100 OMR
|478.64300 BAM
|250 OMR
|1196.60750 BAM
|500 OMR
|2393.21500 BAM
|1000 OMR
|4786.43000 BAM
|2000 OMR
|9572.86000 BAM
|5000 OMR
|23932.15000 BAM
|10000 OMR
|47864.30000 BAM