Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BAM → OMR çevirin

1.000 bam
209,467 omr

1,000 BAM = 0,2095 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bosna Hersek konvertibl markı için en iyi döviz çiftleri

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BAM → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Umman Riyali
1 BAM0,20947 OMR
5 BAM1,04734 OMR
10 BAM2,09467 OMR
20 BAM4,18934 OMR
50 BAM10,47335 OMR
100 BAM20,94670 OMR
250 BAM52,36675 OMR
500 BAM104,73350 OMR
1000 BAM209,46700 OMR
2000 BAM418,93400 OMR
5000 BAM1.047,33500 OMR
10000 BAM2.094,67000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 OMR4,77403 BAM
5 OMR23,87015 BAM
10 OMR47,74030 BAM
20 OMR95,48060 BAM
50 OMR238,70150 BAM
100 OMR477,40300 BAM
250 OMR1.193,50750 BAM
500 OMR2.387,01500 BAM
1000 OMR4.774,03000 BAM
2000 OMR9.548,06000 BAM
5000 OMR23.870,15000 BAM
10000 OMR47.740,30000 BAM