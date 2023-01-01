2000 Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile BAM → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 OMR
|4.82201 BAM
|5 OMR
|24.11005 BAM
|10 OMR
|48.22010 BAM
|20 OMR
|96.44020 BAM
|50 OMR
|241.10050 BAM
|100 OMR
|482.20100 BAM
|250 OMR
|1205.50250 BAM
|500 OMR
|2411.00500 BAM
|1000 OMR
|4822.01000 BAM
|2000 OMR
|9644.02000 BAM
|5000 OMR
|24110.05000 BAM
|10000 OMR
|48220.10000 BAM