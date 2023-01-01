bin Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına
Reel döviz kuru ile OMR → BAM çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
|1 OMR
|4.81630 BAM
|5 OMR
|24.08150 BAM
|10 OMR
|48.16300 BAM
|20 OMR
|96.32600 BAM
|50 OMR
|240.81500 BAM
|100 OMR
|481.63000 BAM
|250 OMR
|1204.07500 BAM
|500 OMR
|2408.15000 BAM
|1000 OMR
|4816.30000 BAM
|2000 OMR
|9632.60000 BAM
|5000 OMR
|24081.50000 BAM
|10000 OMR
|48163.00000 BAM