1 Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile OMR → BAM çevirin

1 omr
4,82 bam

1.00000 OMR = 4.81630 BAM

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → BAM çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BAM
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 OMR4.81630 BAM
5 OMR24.08150 BAM
10 OMR48.16300 BAM
20 OMR96.32600 BAM
50 OMR240.81500 BAM
100 OMR481.63000 BAM
250 OMR1204.07500 BAM
500 OMR2408.15000 BAM
1000 OMR4816.30000 BAM
2000 OMR9632.60000 BAM
5000 OMR24081.50000 BAM
10000 OMR48163.00000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Umman Riyali
1 BAM0.20763 OMR
5 BAM1.03814 OMR
10 BAM2.07628 OMR
20 BAM4.15256 OMR
50 BAM10.38140 OMR
100 BAM20.76280 OMR
250 BAM51.90700 OMR
500 BAM103.81400 OMR
1000 BAM207.62800 OMR
2000 BAM415.25600 OMR
5000 BAM1038.14000 OMR
10000 BAM2076.28000 OMR