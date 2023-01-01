10 Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BAM → OMR çevirin

10 bam
2,074 omr

1.00000 BAM = 0.20738 OMR

0:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

BAM → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BAM → 0 OMR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.056287.83891.425291.643640.966318.5231
1GBP1.1555411.22045101.4991.646941.899241.1165921.4036
1USD0.94680.81937183.1651.349451.556180.914917.5375
1INR0.01138450.009852340.012024310.01622620.01871190.0110010.210876

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bosna Hersek konvertibl markından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bosna Hersek konvertibl markı

BAM → USD

BAM → AUD

BAM → GBP

BAM → NZD

BAM → ZAR

BAM → CAD

BAM → INR

BAM → SGD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Umman Riyali
1 BAM0.20738 OMR
5 BAM1.03692 OMR
10 BAM2.07383 OMR
20 BAM4.14766 OMR
50 BAM10.36915 OMR
100 BAM20.73830 OMR
250 BAM51.84575 OMR
500 BAM103.69150 OMR
1000 BAM207.38300 OMR
2000 BAM414.76600 OMR
5000 BAM1036.91500 OMR
10000 BAM2073.83000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 OMR4.82201 BAM
5 OMR24.11005 BAM
10 OMR48.22010 BAM
20 OMR96.44020 BAM
50 OMR241.10050 BAM
100 OMR482.20100 BAM
250 OMR1205.50250 BAM
500 OMR2411.00500 BAM
1000 OMR4822.01000 BAM
2000 OMR9644.02000 BAM
5000 OMR24110.05000 BAM
10000 OMR48220.10000 BAM