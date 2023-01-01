مارك بوسني قابل للتحويل إلى درهم إماراتي

تحويل BAM إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bam
١٬٩٩٢٫٢٢ aed

1.00000 BAM = 1.99222 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 4:9 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BAM إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BAM → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.35291.435031.659510.957518.2157
1GBP1.1582111.2317102.3271.661991.921981.1089921.0967
1USD0.94030.811886183.07751.349351.560430.900317.1281
1INR0.01131820.009772630.01203710.01624210.01878280.01083690.20617

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مارك بوسني قابل للتحويل إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BAM في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BAM الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البوسنة والهرسك علامة قابلة للتحويل

BAM إلى USD

BAM إلى AUD

BAM إلى GBP

BAM إلى NZD

BAM إلى ZAR

BAM إلى CAD

BAM إلى INR

BAM إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 BAM1.99222 AED
5 BAM9.96110 AED
10 BAM19.92220 AED
20 BAM39.84440 AED
50 BAM99.61100 AED
100 BAM199.22200 AED
250 BAM498.05500 AED
500 BAM996.11000 AED
1000 BAM1992.22000 AED
2000 BAM3984.44000 AED
5000 BAM9961.10000 AED
10000 BAM19922.20000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 AED0.50195 BAM
5 AED2.50976 BAM
10 AED5.01953 BAM
20 AED10.03906 BAM
50 AED25.09765 BAM
100 AED50.19530 BAM
250 AED125.48825 BAM
500 AED250.97650 BAM
1000 AED501.95300 BAM
2000 AED1003.90600 BAM
5000 AED2509.76500 BAM
10000 AED5019.53000 BAM