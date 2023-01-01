1 بيزو أرجنتيني إلى جنيه جبل طارق

تحويل ARS إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫٠٠ gip

1.00000 ARS = 0.00218 GIP

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / جنيه جبل طارق
1 ARS0.00218 GIP
5 ARS0.01091 GIP
10 ARS0.02181 GIP
20 ARS0.04363 GIP
50 ARS0.10907 GIP
100 ARS0.21814 GIP
250 ARS0.54534 GIP
500 ARS1.09068 GIP
1000 ARS2.18136 GIP
2000 ARS4.36272 GIP
5000 ARS10.90680 GIP
10000 ARS21.81360 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Argentine Peso
1 GIP458.42900 ARS
5 GIP2292.14500 ARS
10 GIP4584.29000 ARS
20 GIP9168.58000 ARS
50 GIP22921.45000 ARS
100 GIP45842.90000 ARS
250 GIP114607.25000 ARS
500 GIP229214.50000 ARS
1000 GIP458429.00000 ARS
2000 GIP916858.00000 ARS
5000 GIP2292145.00000 ARS
10000 GIP4584290.00000 ARS