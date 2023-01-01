1 بيزو أرجنتيني إلى ليف بلغاري

تحويل ARS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١ ars
٠٫٠٠ bgn

1.00000 ARS = 0.00499 BGN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.520451.35840.929118.86751.3421519.00070.796908
1 AUD0.657710.893420.61107512.40920.88273212.49680.524126
1 CAD0.736161.1192910.68397313.88950.98803713.98760.586652
1 EUR1.07631.636461.46205120.30711.4445620.45050.8578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / لياف بلغاري
1 ARS0.00499 BGN
5 ARS0.02497 BGN
10 ARS0.04994 BGN
20 ARS0.09987 BGN
50 ARS0.24969 BGN
100 ARS0.49938 BGN
250 ARS1.24844 BGN
500 ARS2.49688 BGN
1000 ARS4.99375 BGN
2000 ARS9.98750 BGN
5000 ARS24.96875 BGN
10000 ARS49.93750 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Argentine Peso
1 BGN200.25000 ARS
5 BGN1001.25000 ARS
10 BGN2002.50000 ARS
20 BGN4005.00000 ARS
50 BGN10012.50000 ARS
100 BGN20025.00000 ARS
250 BGN50062.50000 ARS
500 BGN100125.00000 ARS
1000 BGN200250.00000 ARS
2000 BGN400500.00000 ARS
5000 BGN1001250.00000 ARS
10000 BGN2002500.00000 ARS