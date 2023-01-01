درام أرميني إلى دينار كويتي

تحويل AMD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٠٫٧٩٩ kwd

1.00000 AMD = 0.00080 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Kuwaiti Dinar
1 AMD0.00080 KWD
5 AMD0.00400 KWD
10 AMD0.00799 KWD
20 AMD0.01599 KWD
50 AMD0.03997 KWD
100 AMD0.07994 KWD
250 AMD0.19985 KWD
500 AMD0.39969 KWD
1000 AMD0.79939 KWD
2000 AMD1.59877 KWD
5000 AMD3.99693 KWD
10000 AMD7.99386 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / درام أرمينية
1 KWD1250.96000 AMD
5 KWD6254.80000 AMD
10 KWD12509.60000 AMD
20 KWD25019.20000 AMD
50 KWD62548.00000 AMD
100 KWD125096.00000 AMD
250 KWD312740.00000 AMD
500 KWD625480.00000 AMD
1000 KWD1250960.00000 AMD
2000 KWD2501920.00000 AMD
5000 KWD6254800.00000 AMD
10000 KWD12509600.00000 AMD