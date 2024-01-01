Ermeni dramından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile AMD → KWD çevirin

1.000 amd
0,783 kwd

1,000 AMD = 0,0007832 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kuveyt Dinarı
1 AMD0,00078 KWD
5 AMD0,00392 KWD
10 AMD0,00783 KWD
20 AMD0,01566 KWD
50 AMD0,03916 KWD
100 AMD0,07832 KWD
250 AMD0,19581 KWD
500 AMD0,39161 KWD
1000 AMD0,78323 KWD
2000 AMD1,56645 KWD
5000 AMD3,91613 KWD
10000 AMD7,83227 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ermeni Dramı
1 KWD1.276,77000 AMD
5 KWD6.383,85000 AMD
10 KWD12.767,70000 AMD
20 KWD25.535,40000 AMD
50 KWD63.838,50000 AMD
100 KWD127.677,00000 AMD
250 KWD319.192,50000 AMD
500 KWD638.385,00000 AMD
1000 KWD1.276.770,00000 AMD
2000 KWD2.553.540,00000 AMD
5000 KWD6.383.850,00000 AMD
10000 KWD12.767.700,00000 AMD