100 Ermeni dramından Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile AMD → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ermeni Dramı
|1 KWD
|1266.17000 AMD
|5 KWD
|6330.85000 AMD
|10 KWD
|12661.70000 AMD
|20 KWD
|25323.40000 AMD
|50 KWD
|63308.50000 AMD
|100 KWD
|126617.00000 AMD
|250 KWD
|316542.50000 AMD
|500 KWD
|633085.00000 AMD
|1000 KWD
|1266170.00000 AMD
|2000 KWD
|2532340.00000 AMD
|5000 KWD
|6330850.00000 AMD
|10000 KWD
|12661700.00000 AMD