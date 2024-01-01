50 Kuveyt dinarından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile KWD → AMD çevirin

1,000ك KWD = 1.261֏ AMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 KWD → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.268,75001.274,0400
Düşük1.258,58001.258,5800
Ortalama1.262,43571.265,9441
Değişim-0.17%-0.56%
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1 KWD → AMD istatistikleri

KWD → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.268,7500, en düşük 1.258,5800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.262,4357 oldu. KWD → AMD kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

KWD → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.274,0400, en düşük 1.258,5800 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.265,9441 oldu. KWD → AMD kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

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Kuveyt dinarından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Ermeni Dramı
1 KWD1.261,23000 AMD
5 KWD6.306,15000 AMD
10 KWD12.612,30000 AMD
20 KWD25.224,60000 AMD
50 KWD63.061,50000 AMD
100 KWD126.123,00000 AMD
250 KWD315.307,50000 AMD
500 KWD630.615,00000 AMD
1000 KWD1.261.230,00000 AMD
2000 KWD2.522.460,00000 AMD
5000 KWD6.306.150,00000 AMD
10000 KWD12.612.300,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Kuveyt Dinarı
1 AMD0,00079 KWD
5 AMD0,00396 KWD
10 AMD0,00793 KWD
20 AMD0,01586 KWD
50 AMD0,03964 KWD
100 AMD0,07929 KWD
250 AMD0,19822 KWD
500 AMD0,39644 KWD
1000 AMD0,79288 KWD
2000 AMD1,58576 KWD
5000 AMD3,96440 KWD
10000 AMD7,92879 KWD