1 درام أرميني إلى دينار كويتي

تحويل AMD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٠٠١ kwd

1.00000 AMD = 0.00077 KWD

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857751.076489.8311.462721.636110.9471518.6723
1 GBP1.1658411.2549104.7281.705281.907431.1042321.7688
1 USD0.9290.796876183.4551.35891.519990.8799517.347
1 INR0.0111320.009548570.011982510.0162830.01821330.0105440.207861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Kuwaiti Dinar
1 AMD0.00077 KWD
5 AMD0.00383 KWD
10 AMD0.00765 KWD
20 AMD0.01530 KWD
50 AMD0.03825 KWD
100 AMD0.07650 KWD
250 AMD0.19126 KWD
500 AMD0.38251 KWD
1000 AMD0.76502 KWD
2000 AMD1.53004 KWD
5000 AMD3.82510 KWD
10000 AMD7.65020 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / درام أرمينية
1 KWD1307.16000 AMD
5 KWD6535.80000 AMD
10 KWD13071.60000 AMD
20 KWD26143.20000 AMD
50 KWD65358.00000 AMD
100 KWD130716.00000 AMD
250 KWD326790.00000 AMD
500 KWD653580.00000 AMD
1000 KWD1307160.00000 AMD
2000 KWD2614320.00000 AMD
5000 KWD6535800.00000 AMD
10000 KWD13071600.00000 AMD