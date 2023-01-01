500 فرنك غرب إفريقي إلى ريال عماني

تحويل XOF إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ xof
٠٫٣١٤ omr

1.00000 XOF = 0.00063 OMR

Mid-market exchange rate at 23:41
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8049911.36820.92131.5372810.14871.35015844
1 GBP1.2422511.699651.144561.9096812.60721.677221048.46
1 CAD0.7308870.58835810.6733811.123587.417560.986807616.869
1 EUR1.08540.87371.4850411.6685611.01541.46545916.078

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الريال العماني
1 XOF0.00063 OMR
5 XOF0.00314 OMR
10 XOF0.00628 OMR
20 XOF0.01257 OMR
50 XOF0.03141 OMR
100 XOF0.06283 OMR
250 XOF0.15707 OMR
500 XOF0.31415 OMR
1000 XOF0.62829 OMR
2000 XOF1.25658 OMR
5000 XOF3.14145 OMR
10000 XOF6.28290 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 OMR1591.62000 XOF
5 OMR7958.10000 XOF
10 OMR15916.20000 XOF
20 OMR31832.40000 XOF
50 OMR79581.00000 XOF
100 OMR159162.00000 XOF
250 OMR397905.00000 XOF
500 OMR795810.00000 XOF
1000 OMR1591620.00000 XOF
2000 OMR3183240.00000 XOF
5000 OMR7958100.00000 XOF
10000 OMR15916200.00000 XOF