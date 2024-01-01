ألف ريال عماني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل OMR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
1,526,780 xof

ر.ع.1.000 OMR = CFA1,527 XOF

Mid-market exchange rate at 14:23
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OMR إلى XOF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8461.11693.5751.511.6480.94921.304
1 GBP1.18111.319110.5541.7831.9471.12125.169
1 USD0.8960.758183.8481.3531.4770.8519.089
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 OMR١٬٥٢٦٫٧٨٠٠٠ XOF
5 OMR٧٬٦٣٣٫٩٠٠٠٠ XOF
10 OMR١٥٬٢٦٧٫٨٠٠٠٠ XOF
20 OMR٣٠٬٥٣٥٫٦٠٠٠٠ XOF
50 OMR٧٦٬٣٣٩٫٠٠٠٠٠ XOF
100 OMR١٥٢٬٦٧٨٫٠٠٠٠٠ XOF
250 OMR٣٨١٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ XOF
500 OMR٧٦٣٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ XOF
1000 OMR١٬٥٢٦٬٧٨٠٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 OMR٣٬٠٥٣٬٥٦٠٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 OMR٧٬٦٣٣٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 OMR١٥٬٢٦٧٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الريال العماني
1 XOF٠٫٠٠٠٦٥ OMR
5 XOF٠٫٠٠٣٢٧ OMR
10 XOF٠٫٠٠٦٥٥ OMR
20 XOF٠٫٠١٣١٠ OMR
50 XOF٠٫٠٣٢٧٥ OMR
100 XOF٠٫٠٦٥٥٠ OMR
250 XOF٠٫١٦٣٧٤ OMR
500 XOF٠٫٣٢٧٤٩ OMR
1000 XOF٠٫٦٥٤٩٨ OMR
2000 XOF١٫٣٠٩٩٥ OMR
5000 XOF٣٫٢٧٤٨٨ OMR
10000 XOF٦٫٥٤٩٧٥ OMR