دولار تايواني جديد إلى روبية سريلانكي

تحويل TWD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
9,392.65 lkr

NT$1.000 TWD = Sr9.393 LKR

Mid-market exchange rate at 02:45
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TWD إلى LKR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LKR

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3350.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7930.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2221.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3320.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / روبية سريلانكية
1 TWD٩٫٣٩٢٦٥ LKR
5 TWD٤٦٫٩٦٣٢٥ LKR
10 TWD٩٣٫٩٢٦٥٠ LKR
20 TWD١٨٧٫٨٥٣٠٠ LKR
50 TWD٤٦٩٫٦٣٢٥٠ LKR
100 TWD٩٣٩٫٢٦٥٠٠ LKR
250 TWD٢٬٣٤٨٫١٦٢٥٠ LKR
500 TWD٤٬٦٩٦٫٣٢٥٠٠ LKR
1000 TWD٩٬٣٩٢٫٦٥٠٠٠ LKR
2000 TWD١٨٬٧٨٥٫٣٠٠٠٠ LKR
5000 TWD٤٦٬٩٦٣٫٢٥٠٠٠ LKR
10000 TWD٩٣٬٩٢٦٫٥٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار تايواني جديد
1 LKR٠٫١٠٦٤٧ TWD
5 LKR٠٫٥٣٢٣٣ TWD
10 LKR١٫٠٦٤٦٦ TWD
20 LKR٢٫١٢٩٣٢ TWD
50 LKR٥٫٣٢٣٣٠ TWD
100 LKR١٠٫٦٤٦٦٠ TWD
250 LKR٢٦٫٦١٦٥٠ TWD
500 LKR٥٣٫٢٣٣٠٠ TWD
1000 LKR١٠٦٫٤٦٦٠٠ TWD
2000 LKR٢١٢٫٩٣٢٠٠ TWD
5000 LKR٥٣٢٫٣٣٠٠٠ TWD
10000 LKR١٬٠٦٤٫٦٦٠٠٠ TWD