Yeni Tayvan dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TWD → LKR çevirin

1.000 twd
9.948,29 lkr

1.00000 TWD = 9.94829 LKR

23:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345750.7935881.346451.532457.8202149.9250.9281
1 SGD0.7430810.5896991.000521.138735.81103111.4060.689665
1 GBP1.26011.6957811.696661.931049.85423188.921.16952
1 CAD0.7426940.999480.58939311.138145.80801111.3480.689307

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Yeni Tayvan dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sri Lanka Rupisi
1 TWD9.94829 LKR
5 TWD49.74145 LKR
10 TWD99.48290 LKR
20 TWD198.96580 LKR
50 TWD497.41450 LKR
100 TWD994.82900 LKR
250 TWD2487.07250 LKR
500 TWD4974.14500 LKR
1000 TWD9948.29000 LKR
2000 TWD19896.58000 LKR
5000 TWD49741.45000 LKR
10000 TWD99482.90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 LKR0.10052 TWD
5 LKR0.50260 TWD
10 LKR1.00520 TWD
20 LKR2.01040 TWD
50 LKR5.02600 TWD
100 LKR10.05200 TWD
250 LKR25.13000 TWD
500 LKR50.26000 TWD
1000 LKR100.52000 TWD
2000 LKR201.04000 TWD
5000 LKR502.60000 TWD
10000 LKR1005.20000 TWD