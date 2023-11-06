10 ليو روماني إلى جنيه مصري

تحويل RON إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
66.77 egp

1.00000 RON = 6.67712 EGP

Mid-market exchange rate at 14:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.07489.39191.466761.650910.9643518.8461
1GBP1.153811.2392103.1421.692381.904851.1126721.745
1USD0.93110.806972183.23271.36571.537160.89817.5476
1INR0.01118670.009695380.012014510.01640820.01846820.0107890.210826

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه مصري
1 RON6.67712 EGP
5 RON33.38560 EGP
10 RON66.77120 EGP
20 RON133.54240 EGP
50 RON333.85600 EGP
100 RON667.71200 EGP
250 RON1669.28000 EGP
500 RON3338.56000 EGP
1000 RON6677.12000 EGP
2000 RON13354.24000 EGP
5000 RON33385.60000 EGP
10000 RON66771.20000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Romanian Leu
1 EGP0.14977 RON
5 EGP0.74883 RON
10 EGP1.49765 RON
20 EGP2.99530 RON
50 EGP7.48825 RON
100 EGP14.97650 RON
250 EGP37.44125 RON
500 EGP74.88250 RON
1000 EGP149.76500 RON
2000 EGP299.53000 RON
5000 EGP748.82500 RON
10000 EGP1497.65000 RON