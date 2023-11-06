5000 ليو روماني إلى جنيه مصري

تحويل RON إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5000 ron
33390.05 egp

1.00000 RON = 6.67801 EGP

Mid-market exchange rate at 14:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.074189.40111.467111.651450.964418.849
1GBP1.1539311.2394103.161.69291.90561.1128521.7497
1USD0.9310.806842183.23351.36591.537520.897917.5486
1INR0.01118550.009693720.012014410.01641050.01847230.01078770.210836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه مصري
1 RON6.67801 EGP
5 RON33.39005 EGP
10 RON66.78010 EGP
20 RON133.56020 EGP
50 RON333.90050 EGP
100 RON667.80100 EGP
250 RON1669.50250 EGP
500 RON3339.00500 EGP
1000 RON6678.01000 EGP
2000 RON13356.02000 EGP
5000 RON33390.05000 EGP
10000 RON66780.10000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Romanian Leu
1 EGP0.14974 RON
5 EGP0.74872 RON
10 EGP1.49745 RON
20 EGP2.99490 RON
50 EGP7.48725 RON
100 EGP14.97450 RON
250 EGP37.43625 RON
500 EGP74.87250 RON
1000 EGP149.74500 RON
2000 EGP299.49000 RON
5000 EGP748.72500 RON
10000 EGP1497.45000 RON