100 بيزو فلبيني إلى كونا كرواتية

تحويل PHP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ php
١٢٫٥٧ hrk

1.00000 PHP = 0.12567 HRK

Mid-market exchange rate at 00:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.07389.221.465931.646460.964418.7416
1GBP1.1532711.23735102.8861.690471.898651.1122121.6122
1USD0.931950.808179183.151.36621.534450.898817.4665
1INR0.01120830.009719530.012026510.01643050.0184540.01080940.21006

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Croatian Kuna
1 PHP0.12567 HRK
5 PHP0.62834 HRK
10 PHP1.25668 HRK
20 PHP2.51336 HRK
50 PHP6.28340 HRK
100 PHP12.56680 HRK
250 PHP31.41700 HRK
500 PHP62.83400 HRK
1000 PHP125.66800 HRK
2000 PHP251.33600 HRK
5000 PHP628.34000 HRK
10000 PHP1256.68000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Philippine Peso
1 HRK7.95747 PHP
5 HRK39.78735 PHP
10 HRK79.57470 PHP
20 HRK159.14940 PHP
50 HRK397.87350 PHP
100 HRK795.74700 PHP
250 HRK1989.36750 PHP
500 HRK3978.73500 PHP
1000 HRK7957.47000 PHP
2000 HRK15914.94000 PHP
5000 HRK39787.35000 PHP
10000 HRK79574.70000 PHP