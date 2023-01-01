1 بيزو فلبيني إلى كونا كرواتية

تحويل PHP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫١٣ hrk

1.00000 PHP = 0.12565 HRK

Mid-market exchange rate at 00:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.072989.21161.46581.646690.9643518.7408
1GBP1.1531411.2373102.8811.69041.899011.1120321.6124
1USD0.932050.808211183.151.36621.53480.8988517.4674
1INR0.01120930.009719920.012026510.01643050.01845820.010810.210071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Croatian Kuna
1 PHP0.12565 HRK
5 PHP0.62826 HRK
10 PHP1.25652 HRK
20 PHP2.51304 HRK
50 PHP6.28260 HRK
100 PHP12.56520 HRK
250 PHP31.41300 HRK
500 PHP62.82600 HRK
1000 PHP125.65200 HRK
2000 PHP251.30400 HRK
5000 PHP628.26000 HRK
10000 PHP1256.52000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Philippine Peso
1 HRK7.95849 PHP
5 HRK39.79245 PHP
10 HRK79.58490 PHP
20 HRK159.16980 PHP
50 HRK397.92450 PHP
100 HRK795.84900 PHP
250 HRK1989.62250 PHP
500 HRK3979.24500 PHP
1000 HRK7958.49000 PHP
2000 HRK15916.98000 PHP
5000 HRK39792.45000 PHP
10000 HRK79584.90000 PHP