50 بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PHP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

50 php
1.63 bam

1.00000 PHP = 0.03264 BAM

Mid-market exchange rate at 23:47
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932051.535390.8083421309.73149.4557.30125
1CAD0.73201110.6822731.123920.591715958.737109.4035.34459
1EUR1.07291.4656911.647320.86731405.21160.3557.83351
1AUD0.65130.8897410.60704610.526473853.02797.344.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PHP0.03264 BAM
5 PHP0.16322 BAM
10 PHP0.32643 BAM
20 PHP0.65287 BAM
50 PHP1.63217 BAM
100 PHP3.26434 BAM
250 PHP8.16085 BAM
500 PHP16.32170 BAM
1000 PHP32.64340 BAM
2000 PHP65.28680 BAM
5000 PHP163.21700 BAM
10000 PHP326.43400 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Philippine Peso
1 BAM30.63410 PHP
5 BAM153.17050 PHP
10 BAM306.34100 PHP
20 BAM612.68200 PHP
50 BAM1531.70500 PHP
100 BAM3063.41000 PHP
250 BAM7658.52500 PHP
500 BAM15317.05000 PHP
1000 BAM30634.10000 PHP
2000 BAM61268.20000 PHP
5000 BAM153170.50000 PHP
10000 BAM306341.00000 PHP