250 بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PHP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ php
٨٫١٧ bam

1.00000 PHP = 0.03267 BAM

Mid-market exchange rate at 23:48
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.932051.535160.8082441309.73149.4557.30125
1CAD0.73198410.6822481.123710.591622958.701109.3995.3444
1EUR1.07291.4657411.647070.86721405.21160.3557.83351
1AUD0.65140.889910.6071410.52649853.15897.3554.75603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PHP0.03267 BAM
5 PHP0.16334 BAM
10 PHP0.32667 BAM
20 PHP0.65334 BAM
50 PHP1.63335 BAM
100 PHP3.26671 BAM
250 PHP8.16677 BAM
500 PHP16.33355 BAM
1000 PHP32.66710 BAM
2000 PHP65.33420 BAM
5000 PHP163.33550 BAM
10000 PHP326.67100 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Philippine Peso
1 BAM30.61190 PHP
5 BAM153.05950 PHP
10 BAM306.11900 PHP
20 BAM612.23800 PHP
50 BAM1530.59500 PHP
100 BAM3061.19000 PHP
250 BAM7652.97500 PHP
500 BAM15305.95000 PHP
1000 BAM30611.90000 PHP
2000 BAM61223.80000 PHP
5000 BAM153059.50000 PHP
10000 BAM306119.00000 PHP