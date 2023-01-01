100 بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل PHP إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

100 php
3.27 bam

1.00000 PHP = 0.03266 BAM

Mid-market exchange rate at 23:46
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.3660.932051.535160.8083091309.73149.4457.30125
1CAD0.73206410.6823231.123830.591735958.807109.4035.34499
1EUR1.07291.4655811.647070.86721405.21160.3357.83351
1AUD0.65140.8898120.6071410.526533853.15897.34854.75603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 PHP0.03266 BAM
5 PHP0.16331 BAM
10 PHP0.32662 BAM
20 PHP0.65324 BAM
50 PHP1.63311 BAM
100 PHP3.26622 BAM
250 PHP8.16555 BAM
500 PHP16.33110 BAM
1000 PHP32.66220 BAM
2000 PHP65.32440 BAM
5000 PHP163.31100 BAM
10000 PHP326.62200 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Philippine Peso
1 BAM30.61640 PHP
5 BAM153.08200 PHP
10 BAM306.16400 PHP
20 BAM612.32800 PHP
50 BAM1530.82000 PHP
100 BAM3061.64000 PHP
250 BAM7654.10000 PHP
500 BAM15308.20000 PHP
1000 BAM30616.40000 PHP
2000 BAM61232.80000 PHP
5000 BAM153082.00000 PHP
10000 BAM306164.00000 PHP