روبية نيبالية إلى شلن تنزاني

تحويل NPR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
١٨٬٨٤١٫٧٠ tzs

1.00000 NPR = 18.84170 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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NPR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436211.663520.9644518.3601
1GBP1.1528711.2282101.7931.655681.917711.1118921.1657
1USD0.93860.8142182.87951.348051.56140.9052517.2331
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626520.01883940.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الشلن التنزاني
1 NPR18.84170 TZS
5 NPR94.20850 TZS
10 NPR188.41700 TZS
20 NPR376.83400 TZS
50 NPR942.08500 TZS
100 NPR1884.17000 TZS
250 NPR4710.42500 TZS
500 NPR9420.85000 TZS
1000 NPR18841.70000 TZS
2000 NPR37683.40000 TZS
5000 NPR94208.50000 TZS
10000 NPR188417.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Nepalese Rupee
1 TZS0.05307 NPR
5 TZS0.26537 NPR
10 TZS0.53074 NPR
20 TZS1.06148 NPR
50 TZS2.65369 NPR
100 TZS5.30739 NPR
250 TZS13.26848 NPR
500 TZS26.53695 NPR
1000 TZS53.07390 NPR
2000 TZS106.14780 NPR
5000 TZS265.36950 NPR
10000 TZS530.73900 NPR