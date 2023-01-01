روبية نيبالية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل NPR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
51.02 ttd

1.00000 NPR = 0.05102 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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NPR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436211.663520.9644518.3601
1GBP1.1528711.2282101.7931.655681.917711.1118921.1657
1USD0.93860.8142182.87951.348051.56140.9052517.2331
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626520.01883940.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NPR0.05102 TTD
5 NPR0.25512 TTD
10 NPR0.51023 TTD
20 NPR1.02047 TTD
50 NPR2.55117 TTD
100 NPR5.10233 TTD
250 NPR12.75582 TTD
500 NPR25.51165 TTD
1000 NPR51.02330 TTD
2000 NPR102.04660 TTD
5000 NPR255.11650 TTD
10000 NPR510.23300 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Nepalese Rupee
1 TTD19.59890 NPR
5 TTD97.99450 NPR
10 TTD195.98900 NPR
20 TTD391.97800 NPR
50 TTD979.94500 NPR
100 TTD1959.89000 NPR
250 TTD4899.72500 NPR
500 TTD9799.45000 NPR
1000 TTD19598.90000 NPR
2000 TTD39197.80000 NPR
5000 TTD97994.50000 NPR
10000 TTD195989.00000 NPR