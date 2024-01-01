1 روبية نيبالية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل NPR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 npr
0.05 ttd

₨1.000 NPR = TT$0.05042 TTD

Mid-market exchange rate at 07:30
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NPR إلى TTD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.3221.5121.6550.94721.668
1 GBP1.17911.311110.0321.7821.9511.11625.548
1 USD0.8990.763183.9071.3591.4880.85119.483
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار ترينيداد وتوباغو
1 NPR٠٫٠٥٠٤٢ TTD
5 NPR٠٫٢٥٢٠٩ TTD
10 NPR٠٫٥٠٤١٩ TTD
20 NPR١٫٠٠٨٣٧ TTD
50 NPR٢٫٥٢٠٩٣ TTD
100 NPR٥٫٠٤١٨٦ TTD
250 NPR١٢٫٦٠٤٦٥ TTD
500 NPR٢٥٫٢٠٩٣٠ TTD
1000 NPR٥٠٫٤١٨٦٠ TTD
2000 NPR١٠٠٫٨٣٧٢٠ TTD
5000 NPR٢٥٢٫٠٩٣٠٠ TTD
10000 NPR٥٠٤٫١٨٦٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Nepalese Rupee
1 TTD١٩٫٨٣٣٩٠ NPR
5 TTD٩٩٫١٦٩٥٠ NPR
10 TTD١٩٨٫٣٣٩٠٠ NPR
20 TTD٣٩٦٫٦٧٨٠٠ NPR
50 TTD٩٩١٫٦٩٥٠٠ NPR
100 TTD١٬٩٨٣٫٣٩٠٠٠ NPR
250 TTD٤٬٩٥٨٫٤٧٥٠٠ NPR
500 TTD٩٬٩١٦٫٩٥٠٠٠ NPR
1000 TTD١٩٬٨٣٣٫٩٠٠٠٠ NPR
2000 TTD٣٩٬٦٦٧٫٨٠٠٠٠ NPR
5000 TTD٩٩٬١٦٩٫٥٠٠٠٠ NPR
10000 TTD١٩٨٬٣٣٩٫٠٠٠٠٠ NPR