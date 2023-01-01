روبية نيبالية إلى رينغيت ماليزي

تحويل NPR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
35.28 myr

1.00000 NPR = 0.03528 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663410.964418.3621
1GBP1.1528711.2283101.8011.655871.917571.1118321.1677
1USD0.938550.814133182.87951.34811.561160.905117.2333
1INR0.0113240.00982310.012065710.01626580.01883650.01092070.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / رينغيت ماليزي
1 NPR0.03528 MYR
5 NPR0.17638 MYR
10 NPR0.35276 MYR
20 NPR0.70553 MYR
50 NPR1.76382 MYR
100 NPR3.52764 MYR
250 NPR8.81910 MYR
500 NPR17.63820 MYR
1000 NPR35.27640 MYR
2000 NPR70.55280 MYR
5000 NPR176.38200 MYR
10000 NPR352.76400 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Nepalese Rupee
1 MYR28.34750 NPR
5 MYR141.73750 NPR
10 MYR283.47500 NPR
20 MYR566.95000 NPR
50 MYR1417.37500 NPR
100 MYR2834.75000 NPR
250 MYR7086.87500 NPR
500 MYR14173.75000 NPR
1000 MYR28347.50000 NPR
2000 MYR56695.00000 NPR
5000 MYR141737.50000 NPR
10000 MYR283475.00000 NPR