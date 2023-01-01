دولار ناميبي إلى شلن تنزاني

تحويل NAD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٣٢٬١٥٥ tzs

1.00000 NAD = 132.15500 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:32 UTC
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NAD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436661.662070.9644518.3604
1GBP1.1530711.2293102.1881.656671.916591.1120821.172
1USD0.938050.813471183.1271.347651.559090.904717.2228
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621190.01875550.01088330.207187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الشلن التنزاني
1 NAD132.15500 TZS
5 NAD660.77500 TZS
10 NAD1321.55000 TZS
20 NAD2643.10000 TZS
50 NAD6607.75000 TZS
100 NAD13215.50000 TZS
250 NAD33038.75000 TZS
500 NAD66077.50000 TZS
1000 NAD132155.00000 TZS
2000 NAD264310.00000 TZS
5000 NAD660775.00000 TZS
10000 NAD1321550.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Namibian Dollar
1 TZS0.00757 NAD
5 TZS0.03783 NAD
10 TZS0.07567 NAD
20 TZS0.15134 NAD
50 TZS0.37834 NAD
100 TZS0.75669 NAD
250 TZS1.89172 NAD
500 TZS3.78343 NAD
1000 TZS7.56687 NAD
2000 TZS15.13374 NAD
5000 TZS37.83435 NAD
10000 TZS75.66870 NAD