Namibya dolarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile NAD → TZS çevirin

1.000 nad
133.678 tzs

1.00000 NAD = 133.67800 TZS

14:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856161.0775589.45561.45411.652430.947918.4027
1 GBP1.1680111.25865104.491.698491.930151.1071521.4956
1 USD0.9280.794502183.01761.349451.533510.8796517.0783
1 INR0.01117870.009570280.012045610.0162550.01847210.01059590.205719

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Namibya dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Çevrim kurları Namibya Doları / Tanzanya Şilini
1 NAD133.67800 TZS
5 NAD668.39000 TZS
10 NAD1336.78000 TZS
20 NAD2673.56000 TZS
50 NAD6683.90000 TZS
100 NAD13367.80000 TZS
250 NAD33419.50000 TZS
500 NAD66839.00000 TZS
1000 NAD133678.00000 TZS
2000 NAD267356.00000 TZS
5000 NAD668390.00000 TZS
10000 NAD1336780.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Namibya Doları
1 TZS0.00748 NAD
5 TZS0.03740 NAD
10 TZS0.07481 NAD
20 TZS0.14961 NAD
50 TZS0.37403 NAD
100 TZS0.74806 NAD
250 TZS1.87016 NAD
500 TZS3.74032 NAD
1000 TZS7.48064 NAD
2000 TZS14.96128 NAD
5000 TZS37.40320 NAD
10000 TZS74.80640 NAD