bin Tanzanya şilininden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile TZS → NAD çevirin

1000 tzs
7.50 nad

1.00000 TZS = 0.00750 NAD

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → NAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 NAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Namibya Doları
1 TZS0.00750 NAD
5 TZS0.03751 NAD
10 TZS0.07503 NAD
20 TZS0.15006 NAD
50 TZS0.37514 NAD
100 TZS0.75028 NAD
250 TZS1.87570 NAD
500 TZS3.75140 NAD
1000 TZS7.50279 NAD
2000 TZS15.00558 NAD
5000 TZS37.51395 NAD
10000 TZS75.02790 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Tanzanya Şilini
1 NAD133.28400 TZS
5 NAD666.42000 TZS
10 NAD1332.84000 TZS
20 NAD2665.68000 TZS
50 NAD6664.20000 TZS
100 NAD13328.40000 TZS
250 NAD33321.00000 TZS
500 NAD66642.00000 TZS
1000 NAD133284.00000 TZS
2000 NAD266568.00000 TZS
5000 NAD666420.00000 TZS
10000 NAD1332840.00000 TZS