ألف شلن تنزاني إلى دولار ناميبي

تحويل TZS إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
7.32 nad

1.000 TZS = 0.007318 NAD

Mid-market exchange rate at 23:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٧٦٢٫١٧٣٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤١٦١٫٣٩٢٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٩٥٤٫٧٣٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Namibian Dollar
1 TZS٠٫٠٠٧٣٢ NAD
5 TZS٠٫٠٣٦٥٩ NAD
10 TZS٠٫٠٧٣١٨ NAD
20 TZS٠٫١٤٦٣٦ NAD
50 TZS٠٫٣٦٥٩٠ NAD
100 TZS٠٫٧٣١٨٠ NAD
250 TZS١٫٨٢٩٤٩ NAD
500 TZS٣٫٦٥٨٩٩ NAD
1000 TZS٧٫٣١٧٩٧ NAD
2000 TZS١٤٫٦٣٥٩٤ NAD
5000 TZS٣٦٫٥٨٩٨٥ NAD
10000 TZS٧٣٫١٧٩٧٠ NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / الشلن التنزاني
1 NAD١٣٦٫٦٥٠٠٠ TZS
5 NAD٦٨٣٫٢٥٠٠٠ TZS
10 NAD١٬٣٦٦٫٥٠٠٠٠ TZS
20 NAD٢٬٧٣٣٫٠٠٠٠٠ TZS
50 NAD٦٬٨٣٢٫٥٠٠٠٠ TZS
100 NAD١٣٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ TZS
250 NAD٣٤٬١٦٢٫٥٠٠٠٠ TZS
500 NAD٦٨٬٣٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 NAD١٣٦٬٦٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 NAD٢٧٣٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 NAD٦٨٣٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 NAD١٬٣٦٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS