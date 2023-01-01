50 Tanzanya şilininden Namibya dolarına
Reel döviz kuru ile TZS → NAD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Namibya Doları / Tanzanya Şilini
|1 NAD
|133.28400 TZS
|5 NAD
|666.42000 TZS
|10 NAD
|1332.84000 TZS
|20 NAD
|2665.68000 TZS
|50 NAD
|6664.20000 TZS
|100 NAD
|13328.40000 TZS
|250 NAD
|33321.00000 TZS
|500 NAD
|66642.00000 TZS
|1000 NAD
|133284.00000 TZS
|2000 NAD
|266568.00000 TZS
|5000 NAD
|666420.00000 TZS
|10000 NAD
|1332840.00000 TZS