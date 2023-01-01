5 Namibya dolarından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile NAD → TZS çevirin
NAD → TZS çevrim grafiği
1 NAD = 133.28400 TZS
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Namibya dolarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Namibya Doları / Tanzanya Şilini
|1 NAD
|133.28400 TZS
|5 NAD
|666.42000 TZS
|10 NAD
|1332.84000 TZS
|20 NAD
|2665.68000 TZS
|50 NAD
|6664.20000 TZS
|100 NAD
|13328.40000 TZS
|250 NAD
|33321.00000 TZS
|500 NAD
|66642.00000 TZS
|1000 NAD
|133284.00000 TZS
|2000 NAD
|266568.00000 TZS
|5000 NAD
|666420.00000 TZS
|10000 NAD
|1332840.00000 TZS