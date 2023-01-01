Намибийские доллары в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте NAD в TZS по реальному обменному курсу

1 000 nad
132 470 tzs

1.00000 NAD = 132.47000 TZS

Среднерыночный курс в 0:35 UTC
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График изменения обменного курса NAD к TZS

1 мин. назад 1 NAD → 0 TZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.076189.18821.45861.675910.959218.5498
1GBP1.1611711.24955103.5641.69371.946041.1137921.5397
1USD0.929350.800288182.8811.355451.557390.891417.238
1INR0.01121220.009655870.012065510.01635420.01879070.01075520.207985

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Намибийский доллар / Танзанийский шиллинг
1 NAD132.47000 TZS
5 NAD662.35000 TZS
10 NAD1324.70000 TZS
20 NAD2649.40000 TZS
50 NAD6623.50000 TZS
100 NAD13247.00000 TZS
250 NAD33117.50000 TZS
500 NAD66235.00000 TZS
1000 NAD132470.00000 TZS
2000 NAD264940.00000 TZS
5000 NAD662350.00000 TZS
10000 NAD1324700.00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Намибийский доллар
1 TZS0.00755 NAD
5 TZS0.03774 NAD
10 TZS0.07549 NAD
20 TZS0.15098 NAD
50 TZS0.37744 NAD
100 TZS0.75489 NAD
250 TZS1.88722 NAD
500 TZS3.77445 NAD
1000 TZS7.54890 NAD
2000 TZS15.09780 NAD
5000 TZS37.74450 NAD
10000 TZS75.48900 NAD