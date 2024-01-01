История обменного курса намибийский доллар–танзанийские шиллинги

Обменный курс намибийский доллар/танзанийские шиллинги сейчас составляет 146,062, отражая изменение в размере -0.118% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.769% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 148,692, и минимумом, равным 145,251, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.617% уменьшение стоимости.