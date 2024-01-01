1 танзанийский шиллинг в намибийские доллары

Сконвертируйте TZS в NAD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = $0,006610 NAD

Среднерыночный курс в 00:41
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График изменения обменного курса TZS к NAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NAD
1 TZS в NADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0067
Низкий0,00640,0063
В среднем0,00650,0065
Изменение3.49%-1.35%
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Соотношение 1 TZS к NAD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к NAD составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса TZS к NAD в процентном соотношении составило 3.49.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к NAD составил 0,0067, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0065. Изменение курса TZS к NAD в процентном соотношении составило -1.35.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,61284,3750,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,26963,5710,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66360,6690,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,6155,6240,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийский шиллинг

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Намибийский доллар
1 TZS0,00661 NAD
5 TZS0,03305 NAD
10 TZS0,06610 NAD
20 TZS0,13220 NAD
50 TZS0,33051 NAD
100 TZS0,66102 NAD
250 TZS1,65256 NAD
500 TZS3,30512 NAD
1000 TZS6,61023 NAD
2000 TZS13,22046 NAD
5000 TZS33,05115 NAD
10000 TZS66,10230 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Танзанийский шиллинг
1 NAD151,28100 TZS
5 NAD756,40500 TZS
10 NAD1 512,81000 TZS
20 NAD3 025,62000 TZS
50 NAD7 564,05000 TZS
100 NAD15 128,10000 TZS
250 NAD37 820,25000 TZS
500 NAD75 640,50000 TZS
1000 NAD151 281,00000 TZS
2000 NAD302 562,00000 TZS
5000 NAD756 405,00000 TZS
10000 NAD1 512 810,00000 TZS