دولار ناميبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل NAD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٧٬١٩٢٫١٩ isk

1.00000 NAD = 7.19219 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:25 UTC
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NAD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0659588.60921.436471.661780.964418.3625
1GBP1.15311.22905102.1671.656271.916051.1119621.1721
1USD0.938150.813637183.1271.34761.558970.9047517.2264
1INR0.01128550.009787870.012029810.01621130.01875410.01088390.20723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Icelandic Króna
1 NAD7.19219 ISK
5 NAD35.96095 ISK
10 NAD71.92190 ISK
20 NAD143.84380 ISK
50 NAD359.60950 ISK
100 NAD719.21900 ISK
250 NAD1798.04750 ISK
500 NAD3596.09500 ISK
1000 NAD7192.19000 ISK
2000 NAD14384.38000 ISK
5000 NAD35960.95000 ISK
10000 NAD71921.90000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Namibian Dollar
1 ISK0.13904 NAD
5 ISK0.69520 NAD
10 ISK1.39040 NAD
20 ISK2.78080 NAD
50 ISK6.95200 NAD
100 ISK13.90400 NAD
250 ISK34.76000 NAD
500 ISK69.52000 NAD
1000 ISK139.04000 NAD
2000 ISK278.08000 NAD
5000 ISK695.20000 NAD
10000 ISK1390.40000 NAD