دولار ناميبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NAD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
1210.38 czk

1.00000 NAD = 1.21038 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:21 UTC
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NAD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NAD1.21038 CZK
5 NAD6.05190 CZK
10 NAD12.10380 CZK
20 NAD24.20760 CZK
50 NAD60.51900 CZK
100 NAD121.03800 CZK
250 NAD302.59500 CZK
500 NAD605.19000 CZK
1000 NAD1210.38000 CZK
2000 NAD2420.76000 CZK
5000 NAD6051.90000 CZK
10000 NAD12103.80000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Namibian Dollar
1 CZK0.82618 NAD
5 CZK4.13092 NAD
10 CZK8.26185 NAD
20 CZK16.52370 NAD
50 CZK41.30925 NAD
100 CZK82.61850 NAD
250 CZK206.54625 NAD
500 CZK413.09250 NAD
1000 CZK826.18500 NAD
2000 CZK1652.37000 NAD
5000 CZK4130.92500 NAD
10000 CZK8261.85000 NAD