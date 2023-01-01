دولار ناميبي إلى ريال برازيلي

تحويل NAD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
260.50 brl

1.00000 NAD = 0.26050 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:16 UTC
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NAD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436571.661630.9644518.3627
1GBP1.15311.22915102.1761.656281.915761.1120121.1711
1USD0.9380.81357183.1271.34751.55860.9046517.2242
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621010.01874970.01088270.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / الريال البرازيلي
1 NAD0.26050 BRL
5 NAD1.30251 BRL
10 NAD2.60502 BRL
20 NAD5.21004 BRL
50 NAD13.02510 BRL
100 NAD26.05020 BRL
250 NAD65.12550 BRL
500 NAD130.25100 BRL
1000 NAD260.50200 BRL
2000 NAD521.00400 BRL
5000 NAD1302.51000 BRL
10000 NAD2605.02000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Namibian Dollar
1 BRL3.83874 NAD
5 BRL19.19370 NAD
10 BRL38.38740 NAD
20 BRL76.77480 NAD
50 BRL191.93700 NAD
100 BRL383.87400 NAD
250 BRL959.68500 NAD
500 BRL1919.37000 NAD
1000 BRL3838.74000 NAD
2000 BRL7677.48000 NAD
5000 BRL19193.70000 NAD
10000 BRL38387.40000 NAD