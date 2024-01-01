5 متكال موزمبيقي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MZN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5 mzn
2.97 uah

1.00000 MZN = 0.59369 UAH

Mid-market exchange rate at 01:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856281.0840589.8161.470131.662020.9577918.4427
1 GBP1.1678411.26595104.8871.716821.94091.1185521.5374
1 USD0.92250.789921182.85231.356151.533150.8835517.0128
1 INR0.01113390.009534080.012069710.01636830.01850470.01066420.205339

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / هريفنيا الأوكرانية
1 MZN0.59369 UAH
5 MZN2.96845 UAH
10 MZN5.93691 UAH
20 MZN11.87382 UAH
50 MZN29.68455 UAH
100 MZN59.36910 UAH
250 MZN148.42275 UAH
500 MZN296.84550 UAH
1000 MZN593.69100 UAH
2000 MZN1187.38200 UAH
5000 MZN2968.45500 UAH
10000 MZN5936.91000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ميثامبيكان
1 UAH1.68438 MZN
5 UAH8.42190 MZN
10 UAH16.84380 MZN
20 UAH33.68760 MZN
50 UAH84.21900 MZN
100 UAH168.43800 MZN
250 UAH421.09500 MZN
500 UAH842.19000 MZN
1000 UAH1684.38000 MZN
2000 UAH3368.76000 MZN
5000 UAH8421.90000 MZN
10000 UAH16843.80000 MZN