ألف هريفنا أوكرانية إلى متكال موزمبيقي

تحويل UAH إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
1,664.10 mzn

1.000 UAH = 1.664 MZN

Mid-market exchange rate at 07:28
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٥٥١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٤٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٩٧٨١٫٧٢٥١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٧١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٩٠٢١٫٣٥١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ميثامبيكان
1 UAH١٫٦٦٤١٠ MZN
5 UAH٨٫٣٢٠٥٠ MZN
10 UAH١٦٫٦٤١٠٠ MZN
20 UAH٣٣٫٢٨٢٠٠ MZN
50 UAH٨٣٫٢٠٥٠٠ MZN
100 UAH١٦٦٫٤١٠٠٠ MZN
250 UAH٤١٦٫٠٢٥٠٠ MZN
500 UAH٨٣٢٫٠٥٠٠٠ MZN
1000 UAH١٬٦٦٤٫١٠٠٠٠ MZN
2000 UAH٣٬٣٢٨٫٢٠٠٠٠ MZN
5000 UAH٨٬٣٢٠٫٥٠٠٠٠ MZN
10000 UAH١٦٬٦٤١٫٠٠٠٠٠ MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / هريفنيا الأوكرانية
1 MZN٠٫٦٠٠٩٣ UAH
5 MZN٣٫٠٠٤٦٣ UAH
10 MZN٦٫٠٠٩٢٥ UAH
20 MZN١٢٫٠١٨٥٠ UAH
50 MZN٣٠٫٠٤٦٢٥ UAH
100 MZN٦٠٫٠٩٢٥٠ UAH
250 MZN١٥٠٫٢٣١٢٥ UAH
500 MZN٣٠٠٫٤٦٢٥٠ UAH
1000 MZN٦٠٠٫٩٢٥٠٠ UAH
2000 MZN١٬٢٠١٫٨٥٠٠٠ UAH
5000 MZN٣٬٠٠٤٫٦٢٥٠٠ UAH
10000 MZN٦٬٠٠٩٫٢٥٠٠٠ UAH