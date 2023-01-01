متكال موزمبيقي إلى ليو روماني

تحويل MZN إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
73.06 ron

1.00000 MZN = 0.07306 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 23:15 UTC
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MZN إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.9645518.3633
1GBP1.15311.22915102.1761.656461.915761.1121321.1717
1USD0.9380.81357183.1271.347651.55860.9047517.2247
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621190.01874970.01088390.207209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Romanian Leu
1 MZN0.07306 RON
5 MZN0.36531 RON
10 MZN0.73061 RON
20 MZN1.46123 RON
50 MZN3.65306 RON
100 MZN7.30613 RON
250 MZN18.26532 RON
500 MZN36.53065 RON
1000 MZN73.06130 RON
2000 MZN146.12260 RON
5000 MZN365.30650 RON
10000 MZN730.61300 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ميثامبيكان
1 RON13.68710 MZN
5 RON68.43550 MZN
10 RON136.87100 MZN
20 RON273.74200 MZN
50 RON684.35500 MZN
100 RON1368.71000 MZN
250 RON3421.77500 MZN
500 RON6843.55000 MZN
1000 RON13687.10000 MZN
2000 RON27374.20000 MZN
5000 RON68435.50000 MZN
10000 RON136871.00000 MZN